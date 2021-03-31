Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01

Триммер Husqvarna 129LK 9671936-01 имеет разборную штангу, облегчающую перевозку и хранение. Предназначен для работ на садовом участке. Оснащен системой Smart Start и праймером. Возможна установка насадок, что делает инструмент многофункциональным.

Преимущества