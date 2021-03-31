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Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
4.0
3
32 890 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
Арт. Ю00000022108
4.0
3
Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
  • Персональная скидка

Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01

Дарим скидки за
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32 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
Арт. Ю00000022108
4.0
3

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
США
Родина бренда
Швеция
Режущий элемент
леска
Вес, кг
4.67
Мощность, л.с.
1.15
Ширина скашивания леской, см
43
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
32 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Триммер Husqvarna 129LK 9671936-01 имеет разборную штангу, облегчающую перевозку и хранение. Предназначен для работ на садовом участке. Оснащен системой Smart Start и праймером. Возможна установка насадок, что делает инструмент многофункциональным.

    Преимущества

    • Многофункциональность - возможность установки насадок: щетка, ножницы для живой изгороди, подрезчик для краев и другие
    • Система Smart Start - для быстрого запуска триммера Husqvarna 129LK 9671936-01
    • Разъемная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
    • Выключатель зажигания с автовозвратом
    • Полуавтоматическая система подачи триммерного корда
    • Простое понятное управление
    • Прозрачный топливный бак
    • Праймер
    • Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора