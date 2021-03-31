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Бензиновый триммер Husqvarna 129LK 9671936-01
Арт. Ю00000022108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.67
|
Мощность, л.с.
|1.15
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Ширина скашивания леской, см
|43
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- Триммер Husqvarna 129LK 9671936-01 имеет разборную штангу, облегчающую перевозку и хранение. Предназначен для работ на садовом участке. Оснащен системой Smart Start и праймером. Возможна установка насадок, что делает инструмент многофункциональным.
Преимущества
- Многофункциональность - возможность установки насадок: щетка, ножницы для живой изгороди, подрезчик для краев и другие
- Система Smart Start - для быстрого запуска триммера Husqvarna 129LK 9671936-01
- Разъемная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
- Выключатель зажигания с автовозвратом
- Полуавтоматическая система подачи триммерного корда
- Простое понятное управление
- Прозрачный топливный бак
- Праймер
- Защитный кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора