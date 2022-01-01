Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

Denzel DGT 520 96238 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения

Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями

Хромированные детали цилиндро-поршневой группы

Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте

Система запуска Easy Start

Высококачественный ударопрочный пластик

Эффективная антивибрационная система

Бензиновый триммер Denzel DGT 520 96238 используется для кошения травы, сорняков, а также может подрубать жесткий кустарник и молодые деревья. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.