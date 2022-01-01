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Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
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Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44628
    Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DGT 520, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44628

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		7.4
      Мощность, л.с.
      		3
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Denzel DGT 520 96238 используется для кошения травы, сорняков, а также может подрубать жесткий кустарник и молодые деревья. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.

        Преимущества

        • Denzel DGT 520 96238 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
        • Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
        • Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
        • Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
        • Система запуска Easy Start
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Эффективная антивибрационная система