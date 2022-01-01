Зачистка Candan на дрель 25

Зачистной инструмент или зачистка для полипропиленовых труб предназначена для снятия наружного слоя полипропилена и слоя алюминия с края трубы при спайке армированной полипропиленовой трубы, используемой в системах отопления. Инструмент для зачистки полипропиленовых труб производится из высококачественной нержавеющей стали путем спрессовывания. В зачистку устанавливаются ножи из высоколегированной стали, которые могут регулироваться по мере износа.

