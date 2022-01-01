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Зачистка Candan на дрель 25
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Зачистные насадки по трубам
    Зачистка Candan на дрель 25
    Арт. X169502746
    Зачистка Candan на дрель 25

      Зачистка Candan на дрель 25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169502746

      Характеристики

      Производитель
      		Candan
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зачистной инструмент или зачистка для полипропиленовых труб предназначена для снятия наружного слоя полипропилена и слоя алюминия с края трубы при спайке армированной полипропиленовой трубы, используемой в системах отопления. Инструмент для зачистки полипропиленовых труб производится из высококачественной нержавеющей стали путем спрессовывания. В зачистку устанавливаются ножи из высоколегированной стали, которые могут регулироваться по мере износа.