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Адаптер Bosch Power Change SDS-PLUS PROGRESSOR 2.608.584.675
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Адаптеры и переходники для сверлильных патронов
    Адаптер Bosch Power Change SDS-PLUS PROGRESSOR 2.608.584.675
    Арт. 90164126
    Адаптер Bosch Power Change SDS-PLUS PROGRESSOR 2.608.584.675

      Адаптер Bosch Power Change SDS-PLUS PROGRESSOR 2.608.584.675

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90164126

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник Bosch 2.608.584.675 применяется при сверлении коронками Бош. Предназначен для быстрой смены коронок без дополнительного инструмента. Быстрозажимной переходник Power Change специально разработан, чтобы не терять время на смену оснастки, которая вставляется одним движением до щелчка. Переходник оснащен центрирующим сверлом HSS-G. Подходит для работы коронками диаметром от 14 мм до 152 мм. Закрепляется при помощи хвостовика SDS-plus.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы