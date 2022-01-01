Адаптер Bosch Power Change SDS-PLUS PROGRESSOR 2.608.584.675
Арт. 90164126
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Количество предметов, шт
|1
- Переходник Bosch 2.608.584.675 применяется при сверлении коронками Бош. Предназначен для быстрой смены коронок без дополнительного инструмента. Быстрозажимной переходник Power Change специально разработан, чтобы не терять время на смену оснастки, которая вставляется одним движением до щелчка. Переходник оснащен центрирующим сверлом HSS-G. Подходит для работы коронками диаметром от 14 мм до 152 мм. Закрепляется при помощи хвостовика SDS-plus.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы