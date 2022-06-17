Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67

Преимущества

Надежность

Выполнен из пластика

Легкий вес

Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени



Аккумулятор для шуруповертов Вихрь ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) является дополнительной оснасткой для указанных моделей электроинструмента. Имеет напряжение 24В и обладает высокой энергоемкостью.