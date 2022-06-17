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Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67
    Арт. О00000013593
    5.0
    2
    Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67

      Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013593
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Совместимость
      		Вихрь
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор для шуруповертов Вихрь ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) является дополнительной оснасткой для указанных моделей электроинструмента. Имеет напряжение 24В и обладает высокой энергоемкостью.

        Преимущества

        • Надежность
        • Выполнен из пластика
        • Легкий вес
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени