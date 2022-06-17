Аккумулятор Вихрь для шуруповертов ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) 71/8/67
Арт. О00000013593
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Совместимость
|Вихрь
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор для шуруповертов Вихрь ДА-24Л-2К и ДА-24Л-2К-У (АКБ24Л1 KPV) является дополнительной оснасткой для указанных моделей электроинструмента. Имеет напряжение 24В и обладает высокой энергоемкостью.
Преимущества
- Надежность
- Выполнен из пластика
- Легкий вес
- Функционирует за счет литий-ионной батареи, позволяющей при ее полной зарядке работать автономно в течение длительного времени