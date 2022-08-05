Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт

Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы DEWALT DCH273N

Самый низкий уровень вибрации в своем классе (6.6 м/с 2 )

) Можно отключать удар - для проведения сверлильных работ по дереву и металлу

Электронная муфта - для надежности механизма

Ярко-белая светодиодная подсветка

Многопозиционная рукоятка - для удобства пользования

Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH273N предназначен для сверления отверстий с ударом и без, а также для долбежных работ. Оснащен износостойким бесщеточным двигателем "Brushless", который обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Постоянно высокий уровень крутящего момента и надежность ударного механизма достигаются за счет электронной муфты. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.