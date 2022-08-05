Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
Арт. 1034171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH273N предназначен для сверления отверстий с ударом и без, а также для долбежных работ. Оснащен износостойким бесщеточным двигателем "Brushless", который обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Постоянно высокий уровень крутящего момента и надежность ударного механизма достигаются за счет электронной муфты. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы DEWALT DCH273N
- Самый низкий уровень вибрации в своем классе (6.6 м/с2)
- Можно отключать удар - для проведения сверлильных работ по дереву и металлу
- Электронная муфта - для надежности механизма
- Ярко-белая светодиодная подсветка
- Многопозиционная рукоятка - для удобства пользования