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Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
    Арт. 1034171
    5.0
    1
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
    Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт
      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт

      Перфоратор с аккумулятором SDS-Plus DeWalt DCH273N, 400 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1034171
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бесщеточный перфоратор DEWALT DCH273N предназначен для сверления отверстий с ударом и без, а также для долбежных работ. Оснащен износостойким бесщеточным двигателем "Brushless", который обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Постоянно высокий уровень крутящего момента и надежность ударного механизма достигаются за счет электронной муфты. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы DEWALT DCH273N
        • Самый низкий уровень вибрации в своем классе (6.6 м/с2)
        • Можно отключать удар - для проведения сверлильных работ по дереву и металлу
        • Электронная муфта - для надежности механизма
        • Ярко-белая светодиодная подсветка
        • Многопозиционная рукоятка - для удобства пользования