Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
Арт. О00000039373
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1060
- Бесщеточный перфоратор Dewalt 18 В XR SDS-Plus DCH172N-XJ отличается компактными размерами и легким весом, благодаря чему его можно удерживать в вертикальном положении или на вытянутой руке. Подходит для работы с ударом и без. Поддержание постоянной мощности и оборотов происходит даже под нагрузкой. Антивибрационная система AVC уменьшает воздействие вибрации на пользователя, способствуя комфортной эксплуатации. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область в случае необходимости. Есть возможность установки страховочного узла, защищающего от падения инструмента на высоте.
Преимущества
- Константная электроника
- Яркая светодиодная LED подсветка
- Узел крепления "ланьярда" Lanyard Ready
- Электронная система защиты от перегрузок
- Реверс и блокировка от случайного включения
- Защита от «обратного удара» в случае заклинивания оснастки
- Курок с плавной регулировкой скорости усилием нажатия
- Лёгкий выбор режимов работы без «заеданий» и лишних усилий
- Поясная клипса - возможность её установки слева и справа Dewalt 18 В XR DCH172N-XJ
- Плавающая задняя и демпферная дополнительная рукоятки значительно снижают уровень вибрации