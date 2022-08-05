Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ

Бесщеточный перфоратор Dewalt 18 В XR SDS-Plus DCH172N-XJ отличается компактными размерами и легким весом, благодаря чему его можно удерживать в вертикальном положении или на вытянутой руке. Подходит для работы с ударом и без. Поддержание постоянной мощности и оборотов происходит даже под нагрузкой. Антивибрационная система AVC уменьшает воздействие вибрации на пользователя, способствуя комфортной эксплуатации. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область в случае необходимости. Есть возможность установки страховочного узла, защищающего от падения инструмента на высоте.

Преимущества