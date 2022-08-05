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Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
    Арт. О00000039373
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
    Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ
      Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ

      Аккумуляторный перфоратор DeWalt DCH172N-XJ, 18В XR, SDS-Plus, без АКК и ЗУ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000039373
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1060
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бесщеточный перфоратор Dewalt 18 В XR SDS-Plus DCH172N-XJ отличается компактными размерами и легким весом, благодаря чему его можно удерживать в вертикальном положении или на вытянутой руке. Подходит для работы с ударом и без. Поддержание постоянной мощности и оборотов происходит даже под нагрузкой. Антивибрационная система AVC уменьшает воздействие вибрации на пользователя, способствуя комфортной эксплуатации. Подсветка оптимально подсвечивает рабочую область в случае необходимости. Есть возможность установки страховочного узла, защищающего от падения инструмента на высоте.

        Преимущества

        • Константная электроника
        • Яркая светодиодная LED подсветка
        • Узел крепления "ланьярда" Lanyard Ready
        • Электронная система защиты от перегрузок
        • Реверс и блокировка от случайного включения
        • Защита от «обратного удара» в случае заклинивания оснастки
        • Курок с плавной регулировкой скорости усилием нажатия
        • Лёгкий выбор режимов работы без «заеданий» и лишних усилий
        • Поясная клипса - возможность её установки слева и справа Dewalt 18 В XR DCH172N-XJ
        • Плавающая задняя и демпферная дополнительная рукоятки значительно снижают уровень вибрации