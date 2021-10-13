Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus DeWalt DCH133N, 2.6 Дж
Арт. О00000003239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1500
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- Перфоратор аккумуляторный Dewalt DCH133N купить можно для качественного выполнения бытовых задач. Если предстоит длительный и трудоемкий ремонт, монтаж или отделка, то этот инструмент превосходно подойдет для безударного сверления отверстий, ударной обработки и долбления древесных, металлических и бетонокаменных материалов. Предельная толщина дерева для работы данным инструментом должна составлять менее трех сантиметров, бетона - двух с половиной, металла - не превышает полутора сантиметров. Благодаря универсальной конструкции, бесщеточный перфоратор Dewalt dch133n был оснащен множеством полезных деталей. Например, боковой ручкой, которая улучшает управляемость прибором при ударном сверлении, муфты предохранения от заклиниваний патрона. Реверсивный механизм дает возможность вывести патрон и сверло, не повреждая заготовку, а скорость оборота изменяется по желанию мастера под конкретный случай и вид работы. В соответствии с комплектностью, поставляется перфоратор аккумуляторный Dewalt dch133n без аккумулятора.
Преимущества
- Три рабочих режима
- Выносливость и мощность
- Регулировка интенсивности вращения
- Бесщеточный двигатель
- Сверление с ударом энергией в 2,6 Джоулей
- Механическая муфта
- Боковая рукоятка
- Малый вес
- Беспроводная работа