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Бур Гранит 835570 (SDS-Max, 35x570/450 мм)
5.0
2
3 095 ₽
Буры SDS-Max
    Бур Гранит 835570 (SDS-Max, 35x570/450 мм)
    Арт. Х1501577200
    5.0
    2
    Бур Гранит 835570 (SDS-Max, 35x570/450 мм)

      Бур Гранит 835570 (SDS-Max, 35x570/450 мм)

      3 095 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1501577200
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон, кирпич, гранит, камень
      Все характеристики
      3 095 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 835570 используется в перфораторах и отбойных молотках с системой крепления SDS-Max для ударно-вращательного сверления. Предназначен для работы по бетону, граниту, кирпичной кладке и твердым известнякам

        Преимущества

        • Бур оснащен увеличенной головкой с 4-мя резцами, что обеспечивает высокую скорость прохождения сквозь материал и долгий срок службы
        • Особая форма спирали ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента
        • Деформация бура от ударных нагрузок исключена за счет усиленного стального стержня