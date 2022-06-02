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Бур Гранит 855570 (55x570/450 мм, SDS-max)
5.0
1
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Буры SDS-Max
    Бур Гранит 855570 (55x570/450 мм, SDS-max)
    Арт. Ю00000025106
    5.0
    1
    Бур Гранит 855570 (55x570/450 мм, SDS-max)

      Бур Гранит 855570 (55x570/450 мм, SDS-max)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Количество граней
      		4
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур ГРАНИТ 855570 используется в перфораторах и отбойных молотках с системой крепления SDS-Max для ударно-вращательного сверления. Предназначен для работы по бетону, граниту, кирпичной кладке и твердым известнякам

        Преимущества

        • Бур оснащен увеличенной головкой с 4-мя резцами, что обеспечивает высокую скорость прохождения сквозь материал и долгий срок службы
        • Особая форма спирали ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента
        • Деформация бура от ударных нагрузок исключена за счет усиленного стального стержня