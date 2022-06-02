Бур Гранит 855570 (55x570/450 мм, SDS-max)
Арт. Ю00000025106
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|4
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
- Бур ГРАНИТ 855570 используется в перфораторах и отбойных молотках с системой крепления SDS-Max для ударно-вращательного сверления. Предназначен для работы по бетону, граниту, кирпичной кладке и твердым известнякам
Преимущества
- Бур оснащен увеличенной головкой с 4-мя резцами, что обеспечивает высокую скорость прохождения сквозь материал и долгий срок службы
- Особая форма спирали ускоряет удаление продуктов сверления, уменьшая нагрев инструмента
- Деформация бура от ударных нагрузок исключена за счет усиленного стального стержня