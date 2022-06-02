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Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм
5.0
3
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Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм
    Арт. 9016589531
    5.0
    3
    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм
    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм
    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм
    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм

    Бур Гранит 414460 SDS-Plus, 14x460/400 мм

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 9016589531
    5.0
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Гранит
    Количество граней
    		4
    Габариты, мм
    		460x14
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		бетон
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Бур ГРАНИТ 414460 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

      Преимущества 

      • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
      • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом