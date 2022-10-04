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Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм
5.0
1
660 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм
    Арт. 9016589560
    5.0
    1
    Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм
    Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм
      Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм
      Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм

      Бур Гранит 422250 SDS-Plus, 22x250/200 мм

      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589560
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Количество граней
      		4
      Габариты, мм
      		250x22
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Все характеристики
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 422250 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Буры применяются для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества 

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты;
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом