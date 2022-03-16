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Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
5.0
2
540 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
    Арт. 9016589442
    5.0
    2
    Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
    Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
    Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
      Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
      Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм
      Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм

      Бур Гранит 420200 SDS-Plus, 20x200/150 мм

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589442
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Гранит
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		200x20
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур ГРАНИТ 420200 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-Plus. Применяется для сверления глухих и сквозных отверстий в каменной кладке, бетоне и железобетоне.

        Преимущества

        • Форма наконечника с 4 кромками предотвращает заклинивание и поломку, обеспечивая высокие результаты
        • Наконечник с углом поворота и 4-канальная конструкция обеспечивают повышенное удаление пыли и шлама для быстрого бурения с пониженным износом