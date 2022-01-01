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Бур Makita P-29228 (SDS-Plus, 5х160/100 мм)
Найти аналог
Буры SDS-Plus
    Бур Makita P-29228 (SDS-Plus, 5х160/100 мм)
    Арт. 9016589383
    Бур Makita P-29228 (SDS-Plus, 5х160/100 мм)

      Бур Makita P-29228 (SDS-Plus, 5х160/100 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589383

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		SDS-4Plus
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita P-29228 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS-Plus.

        Преимущества и особенности:

        • Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность;
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте;
        • Бур имеет четыре пылеотводящие спирали;
        • В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.

        Комплектация:

        • Бур Makita P-29228 – 1 шт.