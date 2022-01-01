Бур Makita P-29228 (SDS-Plus, 5х160/100 мм)
Арт. 9016589383
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|SDS-4Plus
Описание товара:
Бур Makita P-29228 является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS-Plus.
Преимущества и особенности:
- Благодаря двум твердосплавным, равномерно функционирующим режущим кромкам оснастка легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность;
- Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте;
- Бур имеет четыре пылеотводящие спирали;
- В случае поломки оснастки её необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы.
Комплектация:
- Бур Makita P-29228 – 1 шт.