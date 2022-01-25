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Бур Makita D-00262, SDS-Plus, 14x100/160 мм
5.0
2
300 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур Makita D-00262, SDS-Plus, 14x100/160 мм
    Арт. 9016589365
    5.0
    2
    Бур Makita D-00262, SDS-Plus, 14x100/160 мм

      Бур Makita D-00262, SDS-Plus, 14x100/160 мм

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016589365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		160x14
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Makita D-00262 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-Plus, предназначен для сверления в бетоне, кирпичной и каменной кладке.

        Преимущества

        • Благодаря четырем твердосплавным равномерно функционирующим режущим кромкам данный бур легко проходит сквозь обрабатываемую поверхность и не застревает даже при попадании в арматуру
        • Отцентрированное коническое острие способствует сверлению в точно намеченном месте
        • При поломке бура его необходимо заменить, чтобы не перегрузить оборудование и продлить срок его службы