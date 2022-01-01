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Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм
320 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм
    Арт. О00000024092
    Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм
    Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм
      Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм

      Бур по бетону Практика Эксперт 775-921, X-Tип, SDS-plus, 14х150/210 мм

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024092

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		210x14
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бур Х-тип серия Эксперт ПРАКТИКА 775-921 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus.

        Преимущества

        • Применяется для особо сложных работ при сверлении отверстий в бетоне
        • Цельная Х-образная твердосплавная напайка образует четыре отдельные спирали в теле бура, что снижает вероятность поломки бура при попадании в арматуру. Тело бура обладает большей жесткостью, что минимизирует колебания во время бурения и улучшает точность выполняемого отверстия, снижает износ тела бура и вибрации перфоратора
        • Четыре отдельные канавки эффективно удаляют шлам, что повышает производительность
        • Бур оптимален для профессионального применения