Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)

Преимущества

Диск для высококачественных пропилов с чистыми кромками в различных материалах

Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия

Диск Bosch 2.608.640.503 используется при работе с паркетом, ламинатом, эпоксидными материалами, стеклопластиком и ДВП на цементной основе. Выполняет тонкие пропилы.