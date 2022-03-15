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Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)
5.0
4
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)
    Арт. X10197
    5.0
    4
    Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)

      Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10197
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Bosch 2.608.640.503 используется при работе с паркетом, ламинатом, эпоксидными материалами, стеклопластиком и ДВП на цементной основе. Выполняет тонкие пропилы.

        Преимущества

        • Диск для высококачественных пропилов с чистыми кромками в различных материалах
        • Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия