Пильный диск по дереву Bosch Multimater 2.608.640.503 (160x20/16 мм, 42 зубья)
Арт. X10197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Диск Bosch 2.608.640.503 используется при работе с паркетом, ламинатом, эпоксидными материалами, стеклопластиком и ДВП на цементной основе. Выполняет тонкие пропилы.
Преимущества
- Диск для высококачественных пропилов с чистыми кромками в различных материалах
- Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия