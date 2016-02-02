Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)

Преимущества

Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистые материалы, комбинированные материалы

Предназначен для грубого реза при строительных и демонтажных работах дерева, досок и брусьев с гвоздями и остатками бетона, ДСП без покрытия, а также для резки газобетона и пенобетонные блоки

Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах, и при выполнении отделочных работ

Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 используется для работ по твердой, мягкой, прессованной и клееной древесине, как в помещении, так и на улице.