Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)
5.0
5
Найти аналог
Пильные диски по дереву
    Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)
    Арт. 9010202236
    5.0
    5
    Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)

      Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010202236
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 используется для работ по твердой, мягкой, прессованной и клееной древесине, как в помещении, так и на улице.

        Преимущества

        • Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистые материалы, комбинированные материалы
        • Предназначен для грубого реза при строительных и демонтажных работах дерева, досок и брусьев с гвоздями и остатками бетона, ДСП без покрытия, а также для резки газобетона и пенобетонные блоки
        • Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах, и при выполнении отделочных работ