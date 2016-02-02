Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 (160x20/16x2)
Арт. 9010202236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Bosch Spedline ECO 2.608.641.779 используется для работ по твердой, мягкой, прессованной и клееной древесине, как в помещении, так и на улице.
Преимущества
- Разработан для оптимальных пропилов в ДСП-панели, МДФ и волокнистые материалы, комбинированные материалы
- Предназначен для грубого реза при строительных и демонтажных работах дерева, досок и брусьев с гвоздями и остатками бетона, ДСП без покрытия, а также для резки газобетона и пенобетонные блоки
- Диск делает идеально чистые резы, благодаря чему подойдет для использования в мебельных цехах, и при выполнении отделочных работ