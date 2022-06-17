Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)

Преимущества

Основной диск выполнен из твердосплавной стали SK5, закален до 40 HRC

Зубья твердосплавные, переменные с положительным передним углом

Компенсационные прорези предназначены для снижения колебания, подавления шумов и защиты от перегрева диска

Пильный диск OPTILINE Bosch 2608640623 является сменным элементом ручных циркулярных пил. Предназначен для очень тонких поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере и столярных плитах. Кроме того, для пропилов в паркете, ДСП с одно- и двухсторонним покрытием, волокнистых материалах и МДФ. С помощью лазера на диск наносится маркировка параметров зубьев. Она позволяет выполнять профессиональную подточку в соответствии с техническими данными оригинального диска, что гарантирует оптимальный результат реза и долговечность самих дисков.