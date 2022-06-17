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Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
4.5
2
2 710 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
    Арт. X11932413
    4.5
    2
    Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
    Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
    Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
      Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
      Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
      Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)

      Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11932413
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск OPTILINE Bosch 2608640623 является сменным элементом ручных циркулярных пил. Предназначен для очень тонких поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере и столярных плитах. Кроме того, для пропилов в паркете, ДСП с одно- и двухсторонним покрытием, волокнистых материалах и МДФ. С помощью лазера на диск наносится маркировка параметров зубьев. Она позволяет выполнять профессиональную подточку в соответствии с техническими данными оригинального диска, что гарантирует оптимальный результат реза и долговечность самих дисков.

        Преимущества

        • Основной диск выполнен из твердосплавной стали SK5, закален до 40 HRC
        • Зубья твердосплавные, переменные с положительным передним углом
        • Компенсационные прорези предназначены для снижения колебания, подавления шумов и защиты от перегрева диска