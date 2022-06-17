Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
Арт. X11932413
Пильный диск по дереву Optiline для ручных циркулярных пил Bosch 2.608.640.623 (210х30 мм; 48T)
Арт. X11932413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск OPTILINE Bosch 2608640623 является сменным элементом ручных циркулярных пил. Предназначен для очень тонких поперечных пропилов в мягкой и твердой древесине, фанере и столярных плитах. Кроме того, для пропилов в паркете, ДСП с одно- и двухсторонним покрытием, волокнистых материалах и МДФ. С помощью лазера на диск наносится маркировка параметров зубьев. Она позволяет выполнять профессиональную подточку в соответствии с техническими данными оригинального диска, что гарантирует оптимальный результат реза и долговечность самих дисков.
Преимущества
- Основной диск выполнен из твердосплавной стали SK5, закален до 40 HRC
- Зубья твердосплавные, переменные с положительным передним углом
- Компенсационные прорези предназначены для снижения колебания, подавления шумов и защиты от перегрева диска