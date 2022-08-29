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Электрический рубанок Crown CT14026
Арт. О00000031159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|4.4
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Класс товара
|бытовой
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- Электрический рубанок Crown CT14026 предназначен для обработки заготовок из дерева. Рукоятка с резиновой накладкой хорошо ложится в руку и не дает инструменту выскальзывать. Для большего удобства дополнительная ручка совмещена с регулятором глубины строгания. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.
Преимущества
- Система пылеудаления оставляет рабочее пространство чистым
- Небольшой вес изделия способствует деятельности без утомления
- Возможность регулировки глубины строгания
- Обрезиненная рукоятка для надежного удержания
- Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания