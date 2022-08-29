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Электрический рубанок Crown CT14026
5.0
2
9 190 ₽
Электрические рубанки
  • Персональная скидка
Электрический рубанок Crown CT14026
Арт. О00000031159
5.0
2
Электрический рубанок Crown CT14026
  • Персональная скидка

Электрический рубанок Crown CT14026

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9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031159
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
4.4
Класс товара
бытовой
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический рубанок Crown CT14026 предназначен для обработки заготовок из дерева. Рукоятка с резиновой накладкой хорошо ложится в руку и не дает инструменту выскальзывать. Для большего удобства дополнительная ручка совмещена с регулятором глубины строгания. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.

    Преимущества

    • Система пылеудаления оставляет рабочее пространство чистым
    • Небольшой вес изделия способствует деятельности без утомления
    • Возможность регулировки глубины строгания
    • Обрезиненная рукоятка для надежного удержания
    • Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания