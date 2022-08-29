Преимущества

Система пылеудаления оставляет рабочее пространство чистым

Небольшой вес изделия способствует деятельности без утомления

Возможность регулировки глубины строгания

Обрезиненная рукоятка для надежного удержания

Высокая частота вращения - для выполнения чистового строгания

Электрический рубанок Crown CT14026 предназначен для обработки заготовок из дерева. Рукоятка с резиновой накладкой хорошо ложится в руку и не дает инструменту выскальзывать. Для большего удобства дополнительная ручка совмещена с регулятором глубины строгания. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать рабочее место в чистоте.