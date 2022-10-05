Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
Арт. О00000023434
Характеристики
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Производитель
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Количество граней
|2
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Габариты, мм
|210x6
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон, кирпич, камень
- Бур Extreme2 DeWalt DT 9516 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню.
Преимущества:
- Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются
- Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками