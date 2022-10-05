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Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
5.0
1
413 ₽
435 ₽
Буры SDS-Plus
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Арт. О00000023434
    5.0
    1
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм
    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм

    Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм

    • -22 ₽
    413 ₽
    435 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000023434
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		DeWalt
    Количество граней
    		2
    Габариты, мм
    		210x6
    Количество предметов, шт
    		1
    Назначение
    		бетон, кирпич, камень
    Все характеристики
    • -22 ₽
    413 ₽
    435 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Бур Extreme2 DeWalt DT 9516 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню.

      Преимущества:

      • Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются
      • Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками