Бур DeWalt EXTREME2 DT9516-QZ SDS-Plus, 6x210x150 мм

Преимущества:

Благодаря специальным канавкам продукты бурения быстро и эффективно удаляются

Надежность и долгий срок службы обусловлены прочными карбидными напайками

Бур Extreme2 DeWalt DT 9516 используется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS+. Данные буры имеют закаленный сердечник, что делает их очень прочными, а особая геометрия режущих кромок обеспечивает быстрое сверление. Такая оснастка идеально подходит для работы по бетону, кирпичу, камню.