Диск пильный Атака 190*40*30 дерево

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Диск пильный профи АТАКА 8079060 предназначен для продольного и поперечного реза мягкой и твердой древесины. Выполнен из листовой стали. Зубья усилены твердосплавными пластинами, что увеличивает производительность и срок службы диска. Они заточены с трех сторон с чередующимся наклоном режущей кромки. Такие зубья значительно гарантируют чистый рез.