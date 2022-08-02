Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE

Преимущества

Электронная регулировка оборотов

Четыре магнита в двигателе обеспечивают большую мощность

Наличие двух скоростей

Гнезда для удержания бит прямо в корпусе шуруповерта

Небольшой вес

Быстрозажимной патрон

Акумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 442 RFE предназначена для закручивания и выкручивания крепежных элементов и для сверления отверстий в дереве/металле. Инструмент оснащен лампой точечной подсветки для удобной работы в слабо освещенных местах. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и просто менять насадки одной рукой. Двухскоростной металлический редуктор обеспечивает защиту от поломок.