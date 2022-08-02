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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE
    Арт. Х106372
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106372
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		44
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Акумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 442 RFE предназначена для закручивания и выкручивания крепежных элементов и для сверления отверстий в дереве/металле. Инструмент оснащен лампой точечной подсветки для удобной работы в слабо освещенных местах. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и просто менять насадки одной рукой. Двухскоростной металлический редуктор обеспечивает защиту от поломок.

        Преимущества

        • Электронная регулировка оборотов
        • Четыре магнита в двигателе обеспечивают большую мощность
        • Наличие двух скоростей
        • Гнезда для удержания бит прямо в корпусе шуруповерта
        • Небольшой вес
        • Быстрозажимной патрон