Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF442RFE
Арт. Х106372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|44
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Акумуляторная дрель-шуруповерт Makita BDF 442 RFE предназначена для закручивания и выкручивания крепежных элементов и для сверления отверстий в дереве/металле. Инструмент оснащен лампой точечной подсветки для удобной работы в слабо освещенных местах. Быстрозажимной патрон позволяет быстро и просто менять насадки одной рукой. Двухскоростной металлический редуктор обеспечивает защиту от поломок.
Преимущества
- Электронная регулировка оборотов
- Четыре магнита в двигателе обеспечивают большую мощность
- Наличие двух скоростей
- Гнезда для удержания бит прямо в корпусе шуруповерта
- Небольшой вес
- Быстрозажимной патрон