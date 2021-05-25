Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Функция сверления отверстий в дереве и металле

Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности

Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке

Фиксатор выключателя для продолжительной работы

Малый вес, для работы без усталости

Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя

Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П - незаменимый помощник в быту. Модель оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.