Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
Арт. О00000025234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|27
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П - незаменимый помощник в быту. Модель оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Функция сверления отверстий в дереве и металле
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
- Фиксатор выключателя для продолжительной работы
- Малый вес, для работы без усталости
- Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя