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Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
5.0
4
Найти аналог
Сетевые шуруповерты
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Арт. О00000025234
    5.0
    4
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
    Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П
      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П

      Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000025234
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		27
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сетевая дрель-шуруповерт Ставр ДШС-10/350П - незаменимый помощник в быту. Модель оснащена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Функция сверления отверстий в дереве и металле
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Фиксатор выключателя для продолжительной работы
        • Малый вес, для работы без усталости
        • Вентиляционные отверстия для быстрого охлаждения двигателя