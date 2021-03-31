Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52

Преимущества

Система легкого старта - бесперебойный запуск двигателя

Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях

Легкая и маневренная модель

Удлиненная штанга - увеличение площади захвата, упрощение обработки труднодоступных мест

Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии

Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа

Триммер бензиновый Энергомаш БТ-52 - высокопроизводительная модель с мощным двигателем с возможностью применения для прореживания кустарника и обрезания лишней растительности. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях