Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
2.2
6
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Арт. О00000014386
    2.2
    6
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
    Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52

      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000014386
      2.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		9.6
      Мощность, л.с.
      		4.7
      Ширина скашивания леской, см
      		44
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
      210 ₽
      5.0
      Щиток защитный лицевой 11084 "НБТ-01.У1" с экраном из ПВХ, 400х200мм
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      350 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium 555012, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
      200 ₽
      5.0
      Метла плоская синтетическая Ливгидромаш Гном (5/30)
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      6 879 ₽
      4.5
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      • Персональная скидка
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      426 ₽
      550 ₽
      Масло для смазки цепей и шин Champion 952824,1 л
      • -124 ₽
      Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400
      Нет в наличии
      5.0
      Груз-утяжелитель на штырь Нева 005.47.3400
      Смотреть
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер бензиновый Энергомаш БТ-52 - высокопроизводительная модель с мощным двигателем с возможностью применения для прореживания кустарника и обрезания лишней растительности. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и   для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях

        Преимущества

        • Система легкого старта - бесперебойный запуск двигателя
        • Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях
        • Легкая и маневренная модель
        • Удлиненная штанга - увеличение площади захвата, упрощение обработки труднодоступных мест
        • Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии
        • Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа