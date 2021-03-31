Бензиновый триммер Энергомаш БТ-52
Арт. О00000014386
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|9.6
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Мощность, л.с.
|4.7
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Триммер бензиновый Энергомаш БТ-52 - высокопроизводительная модель с мощным двигателем с возможностью применения для прореживания кустарника и обрезания лишней растительности. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях
Преимущества
- Система легкого старта - бесперебойный запуск двигателя
- Праймер подкачки топлива - запуск двигателя в сложных условиях
- Легкая и маневренная модель
- Удлиненная штанга - увеличение площади захвата, упрощение обработки труднодоступных мест
- Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источниками энергии
- Надежный двухтактный двигатель с системой антивибрации - продолжительная комфортная работа