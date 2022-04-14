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Гравировальный бор DREMEL 7134 2.615.713.4JA (конус, 2 мм)
4.8
4
839 ₽
1 050 ₽
Насадки для граверов
    Гравировальный бор DREMEL 7134 2.615.713.4JA (конус, 2 мм)
    Арт. X13190517100
    4.8
    4
    Гравировальный бор DREMEL 7134 2.615.713.4JA (конус, 2 мм)

      Гравировальный бор DREMEL 7134 2.615.713.4JA (конус, 2 мм)

      • -211 ₽
      839 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13190517100
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		35000
      Все характеристики
      • -211 ₽
      839 ₽
      1 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.713.4JA Dremel 7134. Гравировальный бор в форме конуса с круглой вершиной и алмазным напылением для работы с мелкими деталями, резки, гравировки, предварительной и окончательной отделки. Используется при работе по дереву, камню, керамике, стеклу, закаленной стали, твердому сплаву, полудрагоценным камням и другим твердым материалам. Алмазное напыление. Бор обрабатывает керамику, в том числе керамические ножи. Не применять для вязких и легкоплавких материалов, например пластиков, алюминия.