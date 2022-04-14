Гравировальный бор DREMEL 7134 2.615.713.4JA (конус, 2 мм)

2.615.713.4JA Dremel 7134. Гравировальный бор в форме конуса с круглой вершиной и алмазным напылением для работы с мелкими деталями, резки, гравировки, предварительной и окончательной отделки. Используется при работе по дереву, камню, керамике, стеклу, закаленной стали, твердому сплаву, полудрагоценным камням и другим твердым материалам. Алмазное напыление. Бор обрабатывает керамику, в том числе керамические ножи. Не применять для вязких и легкоплавких материалов, например пластиков, алюминия.