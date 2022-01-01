Круг отрезной для древесины DREMEL SC544, 38мм(1шт) 2.615.S54.4JB
Арт. X1319051749
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|насадка для гравера
|
Количество предметов, шт
|1
|
Назначение по материалу
|дерево
|
Тип насадки
|диск отрезной
Резка древесины еще быстрее. С этим отрезным кругом SpeedClic вы можете резать мягкие и твердые сорта древесины, а также ламинат. Карбидное покрытие обеспечивает особую прочность круга.
Характеристики:
Рабочий диаметр насадки - 38 мм Максимальные рабочие обороты - 35000 об/мин