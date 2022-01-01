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Круг отрезной для древесины DREMEL SC544, 38мм(1шт) 2.615.S54.4JB
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Насадки для граверов
    Круг отрезной для древесины DREMEL SC544, 38мм(1шт) 2.615.S54.4JB
    Арт. X1319051749
    Круг отрезной для древесины DREMEL SC544, 38мм(1шт) 2.615.S54.4JB

      Круг отрезной для древесины DREMEL SC544, 38мм(1шт) 2.615.S54.4JB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051749

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		дерево
      Тип насадки
      		диск отрезной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Резка древесины еще быстрее. С этим отрезным кругом SpeedClic вы можете резать мягкие и твердые сорта древесины, а также ламинат. Карбидное покрытие обеспечивает особую прочность круга.

        Характеристики:

        Рабочий диаметр насадки - 38 мм Максимальные рабочие обороты - 35000 об/мин