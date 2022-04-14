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Гравировальный бор DREMEL 113 2.615.011.3JA (длинный цилиндр, 1,68 мм)
5.0
2
580 ₽
790 ₽
Насадки для граверов
    Гравировальный бор DREMEL 113 2.615.011.3JA (длинный цилиндр, 1,68 мм)
    Арт. X13190517124
    5.0
    2
    Гравировальный бор DREMEL 113 2.615.011.3JA (длинный цилиндр, 1,68 мм)

      Гравировальный бор DREMEL 113 2.615.011.3JA (длинный цилиндр, 1,68 мм)

      • -210 ₽
      580 ₽
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13190517124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		3
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		35000
      Все характеристики
      • -210 ₽
      580 ₽
      790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.011.3JA Dremel 113. Гравировальный бор в форме длинного цилиндра для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Не предназначены для работы даже с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.