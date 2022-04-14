Преимущества

Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка

На высоких оборотах может начать плавиться пластик , поэтому мы рекомендуем начинать с низких оборотов и не превышать 15000 об/мин

Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.) специально разработан для резки всех видов пластмасс.