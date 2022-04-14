Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)
Арт. X1319051748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|насадка для гравера
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Количество предметов, шт
|5
- Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.) специально разработан для резки всех видов пластмасс.
Преимущества
- Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка
- На высоких оборотах может начать плавиться пластик , поэтому мы рекомендуем начинать с низких оборотов и не превышать 15000 об/мин