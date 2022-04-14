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Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)
4.5
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)
    Арт. X1319051748
    4.5
    2
    Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)

      Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051748
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		насадка для гравера
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной круг по пластмассе Dremel SC476 2.615.S47.6JB (38 мм, 5 шт.)  специально разработан для резки всех видов пластмасс.

        Преимущества

        • Рабочей поверхностью отрезного диска является его кромка
        • На высоких оборотах может начать плавиться пластик , поэтому мы рекомендуем начинать с низких оборотов и не превышать 15000 об/мин