Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор насадок для гравера DREMEL 125 2.615.012.5JA (конус, 6,4 мм)
4.0
1
Найти аналог
Насадки для граверов
    Набор насадок для гравера DREMEL 125 2.615.012.5JA (конус, 6,4 мм)
    Арт. X1319051716
    4.0
    1
    Набор насадок для гравера DREMEL 125 2.615.012.5JA (конус, 6,4 мм)

      Набор насадок для гравера DREMEL 125 2.615.012.5JA (конус, 6,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051716
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		2
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		35000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.012.5JA Dremel 125. Гравировальный бор в форме конуса с острой вершиной для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлен из быстрорежущей стали HSS. Не предназначены для работы даже с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.