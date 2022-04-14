Гравировальный бор DREMEL 107 2.615.010.7JA (шар, 2,4 мм)

2.615.010.7JA Dremel 107. Это качественный бор для гравировки, резьбы, фрезерования деталей из дерева, стекловолокна, пластмассы и мягких металлов. Изготовлены из быстрорежущей стали HSS. Не предназначены для работы с мягкими сталями. Возможна работа с алюминиевыми сплавами, сплавами на основе меди, в том числе с твердыми бронзами.