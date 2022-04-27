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Лопасть Skil SL 85 H 2.610.Z04.773
5.0
2
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Насадки миксеры (мешалки)
    Лопасть Skil SL 85 H 2.610.Z04.773
    Арт. Х131251
    5.0
    2
    Лопасть Skil SL 85 H 2.610.Z04.773

      Лопасть Skil SL 85 H 2.610.Z04.773

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Длина, мм
      		420
      Диаметр, мм
      		85
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопасть для дрелей SKIL D 90 H 2610Z04776 используется для смешивания строительных полужидких материалов. Аксессуар предназначен для использования со строительными миксерами Skil или других производителей, при условии, что они оснащены аналогичным креплением или переходником.

        Преимущества

        • Мешалка может использоваться для растворов для расшивки швов, растворов для плитки, плиточных клеев и т.д
        • Рекомендуется использовать для смешивания не более 10 кг раствора за один раз
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