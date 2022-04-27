Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776
Арт. Х131254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Диаметр, мм
|90
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Хвостовик
|HEX (шестигранный)
- Лопасть для дрелей SKIL D 90 H 2610Z04776 используется для смешивания строительных растворов с высокой плотностью. Аксессуар предназначен для использования со строительными миксерами Skil или других производителей, при условии, что они оснащены аналогичным креплением или переходником.
Преимущества
- Мешалка может использоваться для приготовления штукатурки, плиточного клея, цемента и прочего
- Рекомендуется использовать для смешивания не более 10 кг раствора за один раз