Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776
4.5
2
Найти аналог
Насадки миксеры (мешалки)
    Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776
    Арт. Х131254
    4.5
    2
    Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776

      Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131254
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Диаметр, мм
      		90
      Хвостовик
      		HEX (шестигранный)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лопасть для дрелей SKIL D 90 H 2610Z04776 используется для смешивания строительных растворов с высокой плотностью. Аксессуар предназначен для использования со строительными миксерами Skil или других производителей, при условии, что они оснащены аналогичным креплением или переходником.

        Преимущества

        • Мешалка может использоваться для приготовления штукатурки, плиточного клея, цемента и прочего
        • Рекомендуется использовать для смешивания не более 10 кг раствора за один раз