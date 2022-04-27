Лопасть Skil D 90 H 2.610.Z04.776

Лопасть для дрелей SKIL D 90 H 2610Z04776 используется для смешивания строительных растворов с высокой плотностью. Аксессуар предназначен для использования со строительными миксерами Skil или других производителей, при условии, что они оснащены аналогичным креплением или переходником.

Преимущества