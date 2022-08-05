Преимущества

Небольшой размер и вес

Удобная клипса для фиксации на ремне

Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров

Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования

Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ

Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 применяется для монтажных, сборочных и ремонтных работ. Позволяет сверлить отверстия в древесине, пластике и металле в условиях ограниченного пространства. Подшипники качения обеспечивают высокую надежность. Реверс облегчает изъятие сверла из материала в случае его заклинивания. Регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим.