Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
Арт. X1048041310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 применяется для монтажных, сборочных и ремонтных работ. Позволяет сверлить отверстия в древесине, пластике и металле в условиях ограниченного пространства. Подшипники качения обеспечивают высокую надежность. Реверс облегчает изъятие сверла из материала в случае его заклинивания. Регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим.
Преимущества
- Небольшой размер и вес
- Удобная клипса для фиксации на ремне
- Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров
- Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования
- Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ