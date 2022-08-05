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Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
    Арт. X1048041310
    5.0
    1
    Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
    Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
    Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
    Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт
      Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт

      Дрель Интерскол Д-10/420Э, 420 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041310
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Интерскол Д-10/420ЭР 672.1.0.00 применяется для монтажных, сборочных и ремонтных работ. Позволяет сверлить отверстия в древесине, пластике и металле в условиях ограниченного пространства. Подшипники качения обеспечивают высокую надежность. Реверс облегчает изъятие сверла из материала в случае его заклинивания. Регулировка частоты вращения позволяет подобрать оптимальный рабочий режим.

        Преимущества

        • Небольшой размер и вес
        • Удобная клипса для фиксации на ремне
        • Частота вращения адаптирована для работы сверлами малых диаметров
        • Бесключевой патрон ускоряет замену оснастки и повышает удобство пользования
        • Фиксация кнопки включения в нажатом положении для продолжительных работ