Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)
Арт. X13170120
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
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Вес, кг
|0.04
- Комплект ножей из быстрорежущей стали Интерскол 2090910200120 для рубанка Р-102/1100М, для строгания мягкой древесины, фанеры, древесностружечных плит, столярных плит. В комплекте 2 ножа для смены затупившихся на рубанке. Быстрорежущая сталь Р6М5 или напайки твердого сплава ВК9, оптимальная двухсторонняя заточка обеспечивают: высокое качество и скорость строгания; увеличение срока службы на 18%; совместимость с электрорубанками любых марок с аналогичными размерами ножа.