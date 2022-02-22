Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)

Комплект ножей из быстрорежущей стали Интерскол 2090910200120 для рубанка Р-102/1100М, для строгания мягкой древесины, фанеры, древесностружечных плит, столярных плит. В комплекте 2 ножа для смены затупившихся на рубанке. Быстрорежущая сталь Р6М5 или напайки твердого сплава ВК9, оптимальная двухсторонняя заточка обеспечивают: высокое качество и скорость строгания; увеличение срока службы на 18%; совместимость с электрорубанками любых марок с аналогичными размерами ножа.