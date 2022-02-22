Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)
5.0
2
Найти аналог
Ножи для электрических рубанков
    Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)
    Арт. X13170120
    5.0
    2
    Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)

      Ножи для рубанка Интерскол 102мм (2090910200120)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13170120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Вес, кг
      		0.04
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ножей из быстрорежущей стали Интерскол 2090910200120 для рубанка Р-102/1100М, для строгания мягкой древесины, фанеры, древесностружечных плит, столярных плит. В комплекте 2 ножа для смены затупившихся на рубанке. Быстрорежущая сталь Р6М5 или напайки твердого сплава ВК9, оптимальная двухсторонняя заточка обеспечивают: высокое качество и скорость строгания; увеличение срока службы на 18%; совместимость с электрорубанками любых марок с аналогичными размерами ножа.