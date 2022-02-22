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Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
    Арт. 77777X9009135
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
    Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9009135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор Bosch 2.608.631.017 из 5 разведенных, фрезерованных пилок для работ по алюминию и цветным металлам. Предназначены для разрезания листов толщиной 3-15 мм, труб и металлических профилей толщиной до 30 мм. Также способны резать стекловолокнистые и эпоксидные предметы до 30 мм толщиной.

        Преимущества

        • Сделаны из быстрорежущей стали марки HSS
        • Длина полотна 74 мм