Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)

Преимущества

Сделаны из быстрорежущей стали марки HSS

Длина полотна 74 мм

Набор Bosch 2.608.631.017 из 5 разведенных, фрезерованных пилок для работ по алюминию и цветным металлам. Предназначены для разрезания листов толщиной 3-15 мм, труб и металлических профилей толщиной до 30 мм. Также способны резать стекловолокнистые и эпоксидные предметы до 30 мм толщиной.