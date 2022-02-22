Пилки для лобзика Bosch 2.608.631.017 (T127D, HSS, 5 шт.)
Арт. 77777X9009135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|74
- Набор Bosch 2.608.631.017 из 5 разведенных, фрезерованных пилок для работ по алюминию и цветным металлам. Предназначены для разрезания листов толщиной 3-15 мм, труб и металлических профилей толщиной до 30 мм. Также способны резать стекловолокнистые и эпоксидные предметы до 30 мм толщиной.
Преимущества
- Сделаны из быстрорежущей стали марки HSS
- Длина полотна 74 мм