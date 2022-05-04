Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401

Полотно универсальное Интерскол 2212913000401 предназначено для прямого, быстрого и криволинейного пропила для резки лесостроительных материалов с гвоздями (10-100 мм), деревянных материалов, пластиковых профилей (d 5-100 мм), цельного пластика, стекловолокна (8-50 мм), оконных рам, для спасательных работ.

Преимущества