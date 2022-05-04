Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401
Арт. X13171545
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно универсальное Интерскол 2212913000401 предназначено для прямого, быстрого и криволинейного пропила для резки лесостроительных материалов с гвоздями (10-100 мм), деревянных материалов, пластиковых профилей (d 5-100 мм), цельного пластика, стекловолокна (8-50 мм), оконных рам, для спасательных работ.
Преимущества
- Используется для быстрого прямого и фигурного реза
- Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации