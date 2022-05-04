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Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401
    Арт. X13171545
    5.0
    2
    Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401

      Полотно универсальное Интерскол 152х130х4.0 мм (2 шт.) 2212913000401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171545
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно универсальное Интерскол 2212913000401 предназначено для прямого, быстрого и криволинейного пропила для резки лесостроительных материалов с гвоздями (10-100 мм), деревянных материалов, пластиковых профилей (d 5-100 мм), цельного пластика, стекловолокна (8-50 мм), оконных рам, для спасательных работ.

        Преимущества

        • Используется для быстрого прямого и фигурного реза
        • Изготовлено из качественного материала, продлевающего срок эксплуатации