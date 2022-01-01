Бур по бетону Практика "Профи" 033-802 SDS-plus
Арт. О00000024047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|460x16
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Количество предметов, шт
|1
- Бур SDS-plus ПРАКТИКА по бетону 16х460 мм серия "Профи", 033-802. Применяется в качестве оснастки перфораторной оснастки. Используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и каменной кладке.
Преимущества
- Сверло бур sds plus обладает широкой спиралью типа A, которая позволяет быстрее отводить шлам, существенно увеличивая скорость работы
- Двух кромочный бур оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим острием, для более точного засверливания