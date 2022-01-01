Бур Практика 911-659, 8х150/210 мм
Арт. О00000025120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|210x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур по бетону серия Мастер ПРАКТИКА 911-659 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
Преимущества
- Одинарная твердосплавная пластина на качественном припое обеспечивает отличную производительность работы в сочетании с высоким ресурсом
- Двойная спираль бура способствует быстрому отводу шлама
- Тело бура из высококачественной инструментальной стали выдерживает экстремально высокие нагрузки, что позволяет просверлить существенно больше отверстий, чем обычным буром