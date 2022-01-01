Бур Практика 911-680, 8х200/260 мм

Преимущества

Одинарная твердосплавная пластина на качественном припое обеспечивает отличную производительность работы в сочетании с высоким ресурсом

Двойная спираль бура способствует быстрому отводу шлама

Тело бура из высококачественной инструментальной стали выдерживает экстремально высокие нагрузки, что позволяет просверлить существенно больше отверстий, чем обычным буром

Бур по бетону серия Мастер ПРАКТИКА 911-680 предназначен для перфораторов с системой крепления SDS-plus. Применяется для ударного сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.