Диск алмазный несегментный Практика "Эксперт-керамогранит" 034-298
Арт. О00000024177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамогранит
- Диск алмазный несегментный ПРАКТИКА "Эксперт-керамогранит" 125 х 20/22 мм, коробка (1 шт.), 034-298 Специализированный тонкий диск для разрезания керамогранита, керамической плитки, различных изделий из керамики. Тонкостенная форма обеспечивает аккуратную кромку: без сколов и трещин. При работе рекомендуется использовать водяное охлаждение