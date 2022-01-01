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Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726
375 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726
    Арт. О00000024198
    Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726
    Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726
      Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726
      Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726

      Диск алмазный турбированный Практика "Мастер" 030-726

      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024198

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич
      Все характеристики
      375 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный турбированный ПРАКТИКА "Мастер" 125 х 22 мм, коробка (1 шт.), 030-726. Диск применяется для разрезания широкого спектра материалов: кирпич, бетон, искусственный и натуральный камень. Высота режущего сегмента диска-7 мм, используется с ручным электро инструментом и станками, как для сухого реза, так и для реза с использованием водного охлаждения. Не применяется для абразивных материалов