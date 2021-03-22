Турбо-сегментный алмазный диск Практика Эксперт-Бетон 030-764, 125 мм

Специализированный диск для профессионального применения по бетону, армированному бетону, искусственному и натуральному камню. Серия Эксперт. Тип TURBO-Сегмент. Сегмент 10 мм. ГОСТ 10110-87. Лучшая серия для сложных работ по материалам неоднородного состава

Преимущества