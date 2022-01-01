Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894

Диск алмазный сегментный ПРАКТИКА "Эксперт-Универсал" 125 х 22 мм, сегмент 10мм, коробка (1 шт.), 774-894. Универсальный диск применимый для резки почти всех материалов на строительной площадке: от абразивных , до металлических профилей и дерева. Подходит для резки материалов не однородного состава: армированный бетон, перекрытия крыши с деревянной или металлической обрешеткой, перегородки с профилями и наполнителями, вскрытия полов. Рекомендуется для сухого реза.