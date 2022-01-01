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Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894
1 330 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894
    Арт. О00000024186
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894
    Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894
      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894
      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894

      Диск алмазный сегментный Практика "Эксперт-Универсал" 774-894

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024186

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, бетон, камень, асфальт, кирпич, дерево
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск алмазный сегментный ПРАКТИКА "Эксперт-Универсал" 125 х 22 мм, сегмент 10мм, коробка (1 шт.), 774-894. Универсальный диск применимый для резки почти всех материалов на строительной площадке: от абразивных , до металлических профилей и дерева. Подходит для резки материалов не однородного состава: армированный бетон, перекрытия крыши с деревянной или металлической обрешеткой, перегородки с профилями и наполнителями, вскрытия полов. Рекомендуется для сухого реза.