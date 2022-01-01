Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627

Диск Практика 030-627 серии «Мастер» имеет размер 125 мм и выдерживает скорость вращения до 12250 об/мин. Он сделан из твёрдосплавной стали со сплошной алмазной режущей частью, которая ориентирована на пиление и резку керамической и мраморной облицовочной плитки с применением жидкости. Он обеспечивает высокое качество и гладкость реза. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке