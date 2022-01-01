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Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
320 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
    Арт. О00000024172
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
    Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627
      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627

      Диск алмазный несегментный Практика "Мастер" 030-627

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024172

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамика
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск Практика 030-627 серии «Мастер» имеет размер 125 мм и выдерживает скорость вращения до 12250 об/мин. Он сделан из твёрдосплавной стали со сплошной алмазной режущей частью, которая ориентирована на пиление и резку керамической и мраморной облицовочной плитки с применением жидкости. Он обеспечивает высокое качество и гладкость реза. Универсальный посадочный диаметр 22.23 мм обеспечивает совместимость с инструментом всех ведущих мировых брендов. Поставляется в индивидуальной коробочной упаковке