Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм

Преимущества

Благодаря ему можно производить перфорацию в армированном бетоне, вентиляционных трубах и т.д

Длительный срок эксплуатации

Удлинитель для твердосплавных коронок Практика Профи используется совместно с перфораторами для увеличения рабочих параметров уже имеющихся коронок и инструментов. С его помощью можно значительно удлинить рабочие показатели насадок.