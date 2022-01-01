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Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
535 ₽
Хвостовики
    Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
    Арт. О00000024304
    Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
    Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
      Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
      Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм

      Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм

      535 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024304

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		210
      Все характеристики
      535 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель для твердосплавных коронок Практика Профи используется совместно с перфораторами для увеличения рабочих параметров уже имеющихся коронок и инструментов. С его помощью можно значительно удлинить рабочие показатели насадок. 

        Преимущества

        • Благодаря ему можно производить перфорацию в армированном бетоне, вентиляционных трубах и т.д
        • Длительный срок эксплуатации