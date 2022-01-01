Удлинитель Практика 773-866, 200/250 мм
Арт. О00000024304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|210
- Удлинитель для твердосплавных коронок Практика Профи используется совместно с перфораторами для увеличения рабочих параметров уже имеющихся коронок и инструментов. С его помощью можно значительно удлинить рабочие показатели насадок.
Преимущества
- Благодаря ему можно производить перфорацию в армированном бетоне, вентиляционных трубах и т.д
- Длительный срок эксплуатации