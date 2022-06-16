Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
Арт. Ю00000007400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|100
- Державка для коронки по бетону ЗУБР, SDS-plus, серия «ПРОФЕССИОНАЛ» предназначена для использования с коронками по бетону с посадкой М22 и центрирующими сверлами с коническим хвостовиком на перфораторах с зажимом SDS-plus и мощностью не менее 850 Вт для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.
Преимущества
- Конусная посадка обеспечивает возможность быстрой фиксации и замены центрирующего сверла без применения дополнительных крепежных элементов
- Высокопрочная легированная сталь
- Резьбовая посадка М22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой
- Стандартная рабочая длина державки подходит для большинства типов работ
- Износостойкое покрытие защищает от коррозии