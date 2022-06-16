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Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
5.0
2
300 ₽
Хвостовики
    Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
    Арт. Ю00000007400
    5.0
    2
    Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
    Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
      Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)
      Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)

      Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000007400
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		100
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Державка для коронки по бетону ЗУБР, SDS-plus, серия «ПРОФЕССИОНАЛ» предназначена для использования с коронками по бетону с посадкой М22 и центрирующими сверлами с коническим хвостовиком на перфораторах с зажимом SDS-plus и мощностью не менее 850 Вт для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.

        Преимущества

        • Конусная посадка обеспечивает возможность быстрой фиксации и замены центрирующего сверла без применения дополнительных крепежных элементов
        • Высокопрочная легированная сталь
        • Резьбовая посадка М22 обеспечивает надежное крепление коронки с державкой
        • Стандартная рабочая длина державки подходит для большинства типов работ
        • Износостойкое покрытие защищает от коррозии