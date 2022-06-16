Державка для буровых коронок Зубр ПРОФИ 29187-100_z01 (SDS Plus, 100 мм, М22)

Державка для коронки по бетону ЗУБР, SDS-plus, серия «ПРОФЕССИОНАЛ» предназначена для использования с коронками по бетону с посадкой М22 и центрирующими сверлами с коническим хвостовиком на перфораторах с зажимом SDS-plus и мощностью не менее 850 Вт для работ по бетону, граниту, природному и искусственному камню, кирпичной кладке в режиме сверления с ударом.

Преимущества