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Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
5.0
2
380 ₽
Хвостовики
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
    Арт. 90164120
    5.0
    2
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)

      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 90164120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хвостовик с центрирующим сверлом SDS-PLUS MATRIX 70338 используется совместно с коронками по бетону. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Хвостовик изготовлен из углеродистой стали и имеет профиль SDS-PLUS, применяется с тяжелыми перфораторами 