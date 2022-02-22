Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix 70338 (SDS-Plus, М22x250 мм)
Арт. 90164120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|250
- Хвостовик с центрирующим сверлом SDS-PLUS MATRIX 70338 используется совместно с коронками по бетону. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Хвостовик изготовлен из углеродистой стали и имеет профиль SDS-PLUS, применяется с тяжелыми перфораторами