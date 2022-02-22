Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
Арт. Х1513739
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Plus
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Длина, мм
|30
- Хвостовик SDS PLUS MATRIX 72490 используется совместно с коронками из биметалла. Подходит для коронок, диаметр которых до 30 мм. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Направляющее сверло обеспечивает предварительное засверливание и точность сверления коронкой.