Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)

Хвостовик SDS PLUS MATRIX 72490 используется совместно с коронками из биметалла. Подходит для коронок, диаметр которых до 30 мм. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Направляющее сверло обеспечивает предварительное засверливание и точность сверления коронкой.