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Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
5.0
2
Найти аналог
Хвостовики
    Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
    Арт. Х1513739
    5.0
    2
    Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
    Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
    Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
      Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
      Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)
      Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)

      Хвостовик для коронок BI-METAL до 30 мм Matrix 72490 (SDS-Plus)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1513739
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Plus
      Длина, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хвостовик SDS PLUS MATRIX 72490 используется совместно с коронками из биметалла. Подходит для коронок, диаметр которых до 30 мм. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Направляющее сверло обеспечивает предварительное засверливание и точность сверления коронкой.