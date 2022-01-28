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Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)
5.0
2
390 ₽
Хвостовики
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)
    Арт. Х1513770
    5.0
    2
    Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)

      Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513770
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Длина, мм
      		350
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок SDS MAX MATRIX 70339 используется совместно с коронками по бетону. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Хвостовик изготовлен из углеродистой стали и имеет профиль SDS-MAX, применяется с тяжелыми перфораторами.