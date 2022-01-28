Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)
Арт. Х1513770
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип хвостовика
|SDS-Max
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Длина, мм
|350
- Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок SDS MAX MATRIX 70339 используется совместно с коронками по бетону. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Хвостовик изготовлен из углеродистой стали и имеет профиль SDS-MAX, применяется с тяжелыми перфораторами.