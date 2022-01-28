Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок Matrix70339 (SDS-Max, М22x350 мм)

Хвостовик с центрирующим сверлом для коронок SDS MAX MATRIX 70339 используется совместно с коронками по бетону. С помощью приспособления коронка надежно фиксируется в патроне. Державка обеспечивает эффективную работу, передавая максимальное усилие на режущий инструмент. Хвостовик изготовлен из углеродистой стали и имеет профиль SDS-MAX, применяется с тяжелыми перфораторами.